Количество смертей от коронавируса в Европе к февралю 2022 года может вырасти на полмиллиона.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время пресс-конференции 4 ноября.

— Текущие темпы передачи коронавируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезное беспокойство, — отметил он.

Рост заболеваемости наблюдался среди всех возрастных групп. Эксперт утверждает, что увеличение количества новых больных Covid-19 вызвано недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением карантинных ограничений.

— Мы должны изменить нашу тактику, начиная с реагирования на вспышки Covid-19 и заканчивая предотвращением их в первую очередь, — сказал Клюге.

Количество новых случаев заболевания за сутки растет в Европе почти шесть недель подряд, а количество новых смертей за день растет чуть более чем семь недель подряд.

За последние семь дней Россия возглавила рост с 8 162 смертями, за ней следует Украина с 3 819 летальными случаями и Румыния с 3 100 смертями.

Ранее в ВОЗ отмечали, что в мире умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, более 5 млн человек.

По данным организации, Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где возрастает заболеваемость коронавирусом. ВОЗ зафиксировала 6% рост случаев Covid-19 по сравнению с прошлым недельным периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Источник: The Straits Times