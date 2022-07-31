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В Европе увеличилось количество смертей от обезьяньей оспы — ВОЗ

31 июля 2022, 13:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения заявил в субботу, 30 июля, что можно ожидать новых смертей, связанных с обезьяньей оспой. Основанием послужили сообщения о первых смертельных случаях за пределами эндемичного региона — Африки.

— В связи с продолжающимся распространением обезьяньей оспы в Европе мы ожидаем увеличения количества смертей, — заявила в своем заявлении старший специалист по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев болезнь излечивается сама собой без необходимости лечения.

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Между тем, Министерство здравоохранения Испании зафиксировало вторую смерть от обезьяньей оспы в субботу. Власти не назвали конкретную причину до результатов вскрытия.

По данным ВОЗ, с начала мая во всем мире за пределами Африки выявлено более 18 тыс. случаев заболевания, причем большинство из них в Европе.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В связи с ростом числа случаев заболевания во всем мире ВОЗ в среду призвала группу, наиболее пострадавшую от вируса в настоящее время, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, ограничить число своих сексуальных партнеров.

Источник
MedicalXpress
Теги
Вакцинация ВООЗ Мавпяча віспа Смерть
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