Европейский офис Всемирной организации здравоохранения заявил в субботу, 30 июля, что можно ожидать новых смертей, связанных с обезьяньей оспой. Основанием послужили сообщения о первых смертельных случаях за пределами эндемичного региона — Африки.

— В связи с продолжающимся распространением обезьяньей оспы в Европе мы ожидаем увеличения количества смертей, — заявила в своем заявлении старший специалист по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев болезнь излечивается сама собой без необходимости лечения.

Сейчас смотрят

Между тем, Министерство здравоохранения Испании зафиксировало вторую смерть от обезьяньей оспы в субботу. Власти не назвали конкретную причину до результатов вскрытия.

По данным ВОЗ, с начала мая во всем мире за пределами Африки выявлено более 18 тыс. случаев заболевания, причем большинство из них в Европе.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В связи с ростом числа случаев заболевания во всем мире ВОЗ в среду призвала группу, наиболее пострадавшую от вируса в настоящее время, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, ограничить число своих сексуальных партнеров.