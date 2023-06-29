Речь идет о законопроекте №9432 от 28 июня, который внес президент. Документ определяет английский как язык международного общения в Украине.

Одно из положений проекта этого закона и содержит пункты об обслуживании иностранцев в наших отечественных медицинских учреждениях.

Предполагается, что через четыре года после отмены военного положения в учреждениях здравоохранения иностранцев должны будут обслуживать на английском языке или через переводчика.

Делаться это будет по просьбе пациентов.

Также документ определяет, что информация и название учреждения здравоохранения, адрес его размещения, перечень услуг, которые предоставляет заведение, наряду с государственным языком будут подаваться также на английском.

Согласно переходным положениям законопроекта, эта норма вступает в силу через два года после вступления в силу закона.