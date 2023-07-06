Бригаде специалистов экстренной медицинской помощи Камень-Каширского отделения, что в Волынской области, пришлось принимать роды прямо в машине скорой. У женщины родился первый ребенок — здоровая девочка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Волынского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.

— 4 июля 2023 года в час ночи на центральную оперативную диспетчерскую поступило сообщение, что в одном из населенных пунктов области у женщины, беременность 36 недель, беспокоящие боли в животе, — пишут медики.

На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи Камень-Каширского отделения, пункта ЭМД села Песчаное.

У женщины это были первые роды, но доставить ее на госпитализацию в роддом бригада не успела, роды начались прямо в машине скорой.

— Благодаря слаженным действиям и профессионализму медицинских работников роды прошли без осложнений для матери и младенца, — говорится в сообщении.

После того, как на свет появилась здоровая девочка, скорая продолжила свое движение, чтобы передать роженицу с новорожденной профильным специалистам родильного отделения.

Медики отметили, что это уже 15-й выезд бригад ЭМД за шесть месяцев 2023 года на роды вне стационара.

Роды вне стационара, это всегда риск для роженицы и ребенка. Поэтому будущие мамы должны ответственно относиться к такому важному моменту в своей жизни и заранее обращаться в соответствующее заведение здравоохранения, призывают медики.

Источник: Волынский ОЦЭМПМК