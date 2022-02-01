В Украине может увеличиться количество областей, которые войдут в красный уровень эпидемической опасности. Так, уже девять регионов находятся под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 1 февраля.

— Уже на этой неделе ожидается вход в красный уровень эпидопасности девяти регионов: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области, — отметил он.

В течение прошлой недели количество новых случаев коронавируса выросло на 75%, госпитализаций — на 34%. Летальность в Украине уменьшилась в 4 раза: 0,5% против 2%, которые были в начале Covid-волны штамма Дельта.

В то же время занятость Covid-коек с кислородом в стране увеличилась с 28% до 34%. Пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают четверть коек для больных коронавирусом с кислородом.

По состоянию на 1 февраля в Украине значительно сократилась желтая зона карантина, в то же время оранжевых регионов стало еще больше. В красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.