По состоянию на 28 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом заболел 21 человек. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится пять служащих военных частей Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В целом в ВСУ болеют 179 человек, всего за время пандемии выздоровели 310 пациентов. Умерли от коронавируса пятеро больных. На изоляции находятся 669 человек.

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Коронавирус в Украине

В Украине второй день подряд уменьшается количество больных Covid-19. За минувшие сутки зафиксировали 917 случаев, количество инфицированных составляет 42 982.

От осложнений в результате заболевания умерли 1 129 человек, за сутки — 19. Полностью излечился от коронавируса 18 701 пациент, 233 — за сутки.

Наибольшее количество больных за сутки продолжают фиксировать во Львовской области — 173.