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В связи с угрозой ракетных ударов: киевлян просят ограничить плановые визиты к врачам

11 октября 2022, 16:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В связи с массированными ракетными ударами 10 октября и угрозой повторных ракетных атак киевлянам советуют ограничить плановые визиты в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения.

С такой рекомендацией к горожанам обратилась директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

При этом она подчеркнула, что все медицинские учреждения столицы работают в штатном режиме. Скорые безотказно выезжают к больным.

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— В случае объявления воздушной тревоги медицинский персонал амбулаторных заведений, а также находящиеся в здании пациенты должны перейти в укрытие, — призвала Валентина Гинзбург.

Что касается экстренных случаев, то, по словам директора Департамента, всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме.

В связи со сложившейся ситуацией Валентина Гинзбург просит киевлян по возможности связываться с врачом дистанционно. И напоминает полезные номера телефонов:

  • 103 – вызов скорой в случае экстренного случая;
  • (044) 235-01-01 – круглосуточная медицинская консультация.

Источник
КГГА
Теги
Київ КГГА Медики медична допомога Ракетные удары России
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