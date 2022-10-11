В связи с массированными ракетными ударами 10 октября и угрозой повторных ракетных атак киевлянам советуют ограничить плановые визиты в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения.

С такой рекомендацией к горожанам обратилась директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

При этом она подчеркнула, что все медицинские учреждения столицы работают в штатном режиме. Скорые безотказно выезжают к больным.

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— В случае объявления воздушной тревоги медицинский персонал амбулаторных заведений, а также находящиеся в здании пациенты должны перейти в укрытие, — призвала Валентина Гинзбург.

Что касается экстренных случаев, то, по словам директора Департамента, всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме.

В связи со сложившейся ситуацией Валентина Гинзбург просит киевлян по возможности связываться с врачом дистанционно. И напоминает полезные номера телефонов: