В связи с массированными ракетными ударами 10 октября и угрозой повторных ракетных атак киевлянам советуют ограничить плановые визиты в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения.
С такой рекомендацией к горожанам обратилась директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
При этом она подчеркнула, что все медицинские учреждения столицы работают в штатном режиме. Скорые безотказно выезжают к больным.
— В случае объявления воздушной тревоги медицинский персонал амбулаторных заведений, а также находящиеся в здании пациенты должны перейти в укрытие, — призвала Валентина Гинзбург.
Что касается экстренных случаев, то, по словам директора Департамента, всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме.
В связи со сложившейся ситуацией Валентина Гинзбург просит киевлян по возможности связываться с врачом дистанционно. И напоминает полезные номера телефонов:
- 103 – вызов скорой в случае экстренного случая;
- (044) 235-01-01 – круглосуточная медицинская консультация.