Убийцей 2-летнего американского мальчика стала Неглерия фоулери — микроскопическая одноклеточная амеба, которая живет в теплых пресных водоемах и которую небезосновательно называют пожирателем мозга.

Диагноз подтвердил Центр контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что амеба могла попасть в организм ребенка во время купания в Эш-Спрингс — природном горячем источнике.

Неглерия фоулери вызывает очень серьезную редкую болезнь мозга — первичный амебный менингоэнцефалит, при котором разрушаются ткани головного мозга и который почти всегда приводит к летальному исходу.

Инфекция развивается в течение 3-7 дней, максимум через десять дней наступает смерть пациента. Лечение не эффективно.

Naegleria fowleri живет в почве и теплой пресной воде, где температура постоянно держится на отметке 25-30 градусов по Цельсию — в озерах, реках и горячих источниках. Амеба заражает людей, проникая в организм через нос и перемещаясь в мозг.

Симптомы инфекции начинаются с сильной головной боли, лихорадки, тошноты и рвоты и прогрессируют до ригидности затылочных мышц, судорог и, в конце концов, комы, из которой пациента уже не удается вывести.

Инфекция не передается от человека к человеку.

Поскольку нет средств для освобождения от амебы пресных водоемов, где она живет и размножается, американцев просят всегда учитывать потенциальный риск заражения амебой, когда они входят в теплую пресную воду.

Поскольку в мозг человека микроорганизм попадает через нос вместе с зараженной водой, специалисты советуют закрывать нос специальными зажимами-клипсами или держать голову над водой. К сожалению, детям это трудно объяснить, поэтому лучше избегать подобных купаний с малышами.

Еще советуют не взбалтывать осадок в неглубоком пресном водоеме, потому что амебы чаще живут в отложениях на дне озер, прудов и рек.

В заключение стоит отметить, что амеба — пожиратель мозга распространена по всему миру — в странах с тропическим и экваториальным климатом.

Однако изменение климата и глобальное потепление позволяет амебе продвигаться в другие регионы, где раньше ее не замечали. Ученые считают, что скорость распространения опасного микроорганизма на север составляет 13, 3 км в год.

Источник: Відділення громадського здоров’я Невади (DPBH), Наука