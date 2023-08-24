Исследователи Университета Маунт-Роял обнаружили, что с помощью анализа слюны можно выявить ранние признаки проблем с сердцем.

Они доказали связь между повышенным содержанием лейкоцитов в слюне здоровых молодых людей и ранним предвестником сердечно-сосудистых заболеваний.

— Мы открыли метод ранней диагностики сердечных проблем. Воспаление десен может прогрессировать до пародонтита, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказал доктор Тревор Кинг, автор исследования.

Кинг и его коллеги решили изучить полость рта здоровых молодых людей без диагностированных проблем с пародонтом, чтобы определить, могут ли низкие уровни воспаления полости рта быть клинически значимыми для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ученые пригласили 28 некурящих мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, у которых не было сопутствующих заболеваний и которые не принимали никаких лекарств. Перед лабораторным анализом слюны их попросили голодать в течение шести часов.

В лаборатории участники эксперимента прополоскали рот водой, затем солевым раствором, который нужно было выплюнуть для анализа.

После этого мужчинам сделать электрокардиограмму, измерили кровяное давление, дилатацию — увеличение объема камер сердца без изменения толщины сердечной стенки и частоту пульса.

Ученые обнаружили, что высокий уровень лейкоцитов в слюне некоторых участников имеет связь с плохой дилатацией, что позволяет предположить, что эти люди в будущем имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако не нашли никакой связи между лейкоцитами и частотой пульса, следовательно, артерии пока не были поражены.

Но надо заметить, что уровни лейкоцитов, обнаруженные у участников, обычно не считаются клинически значимыми.

— Это исследование было пилотным. Мы надеемся привлечь больше людей с гингивитом и пародонтитом на более поздних стадиях, чтобы лучше понять влияние различных уровней воспаления десен на сердечно-сосудистые показатели, — сказал Тревор Кинг.

Если будет доказана информативность слюнного теста, его можно использовать при ежегодном осмотре у семейного врача или стоматолога в качестве скрининга сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Источник: SciTechDaily