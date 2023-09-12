Ученые доказали, что пожилых людей может уберечь от депрессии ежедневная быстрая 20-минутная ходьба.

Ирландские ученые опубликовали исследование, согласно которому даже умеренная физическая активность, к примеру, быстрая ходьба, может предотвратить появление депрессивных состояний у людей старше 65 лет.

Надо уделить всего 20 минут в день, но ежедневно, какой-то физической активности, даже самой простой и доступной для пожилых людей — прогулке быстрым шагом, и это может действительно не просто улучшить настроение, но и предотвратить развитие депрессивных состояний.

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К сожалению, депрессия становится все более распространенной среди пожилых людей и превращается в фактор риска развития серьезных хронических заболеваний, включая снижение когнитивных функций.

Она может провоцировать хроническую боль при сердечно-сосудистых заболеваниях. Нередко приводит к внезапным смертям и самоубийствам.

Исследователи из Университета Лимерика и Тринити-колледжа Дублина, специализирующиеся на физической активности и психическом здоровье, обнаружили, что доза умеренной физической активности, эквивалентная лишь 20 минутам в день (пять дней в неделю), уменьшает риски появления депрессивных симптомов и вероятность большой депрессии.

Эти результаты оставались значимыми даже после учета состояния здоровья, пола, возраста, ожирения, использования антидепрессантов, а также наличия вредных привычек — курения и употребления алкоголя.

Эти результаты были, по сути, одинаковыми для пожилых людей с хроническими заболеваниями и без них. И время, выбранное для такой активности, в данном случае прогулки быстрым шагом, тоже не имело значения. Главное — 20 минут ежедневно и быстрый темп.

— Это исследование показывает, что физическая активность в более низких дозах, чем рекомендует ВОЗ для общего состояния здоровья, может обеспечить защиту от депрессивных симптомов пожилым людям, — говорит один из исследователей доктор Лэрд.

Врач советует не просто включить эти прогулки в свой распорядок дня, но и стараться привлечь к ним своих знакомых или близких, поскольку социальное взаимодействие вкупе с физической активностью однозначно полезно для психического здоровья.

Источник: Sci Tech Daily