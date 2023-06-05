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Ученые назвали препарат, который снижает риск смерти от рака легких на 51%

5 июня 2023, 08:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вчені, науковці, дослідження

Десятилетнее исследование, проведенное командой ученых Йельского университета, показало, что прием препарата осимертиниб один раз в день после операции снижает вероятность смерти пациентов с раком легких на 51%.

По словам ученых, послеоперационное лечение осимертинибом, также известным как Tagrisso и производимым AstraZeneca, продемонстрировало беспрецедентное, статистически и клинически значимое улучшение общей выживаемости пациентов.

Через пять лет 88% пациентов, принимавших ежедневную таблетку после удаления опухоли, остались живы, по сравнению с 78% пациентов, принимавших плацебо.

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— Тридцать лет назад мы ничего не могли сделать для этих пациентов. Теперь у нас есть это сильнодействующее лекарство, — заявил ведущий автор исследования Рой Хербст.

По его словам, 50% — это большое дело при любом заболевании, и уж точно при таком, как рак легких, который, как правило, очень устойчив к терапии.

В исследовании участвовали пациенты в возрасте от 30 до 86 лет из 26 стран. Изучалось, может ли таблетка помочь больным с немелкоклеточным раком легких, наиболее распространенной формой заболевания.

Хербст сообщил, что результаты придали огромный вес более ранним выводам того же исследования, которое показало, что таблетки также вдвое снижают риск рецидива заболевания.

Источник
The Guardian
Теги
Ліки Лечение рака Наукові дослідження
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