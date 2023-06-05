Десятилетнее исследование, проведенное командой ученых Йельского университета, показало, что прием препарата осимертиниб один раз в день после операции снижает вероятность смерти пациентов с раком легких на 51%.

По словам ученых, послеоперационное лечение осимертинибом, также известным как Tagrisso и производимым AstraZeneca, продемонстрировало беспрецедентное, статистически и клинически значимое улучшение общей выживаемости пациентов.

Через пять лет 88% пациентов, принимавших ежедневную таблетку после удаления опухоли, остались живы, по сравнению с 78% пациентов, принимавших плацебо.

— Тридцать лет назад мы ничего не могли сделать для этих пациентов. Теперь у нас есть это сильнодействующее лекарство, — заявил ведущий автор исследования Рой Хербст.

По его словам, 50% — это большое дело при любом заболевании, и уж точно при таком, как рак легких, который, как правило, очень устойчив к терапии.

В исследовании участвовали пациенты в возрасте от 30 до 86 лет из 26 стран. Изучалось, может ли таблетка помочь больным с немелкоклеточным раком легких, наиболее распространенной формой заболевания.

Хербст сообщил, что результаты придали огромный вес более ранним выводам того же исследования, которое показало, что таблетки также вдвое снижают риск рецидива заболевания.