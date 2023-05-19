Ученые из Калифорнийского университета и Национального института стандартов и технологий разработали новый лазерный алкотестер с искусственным интеллектом. Он может обнаруживать Covid-19 с поразительной точностью.

Собственно, эта технология и родилась из-за пандемии коронавирусной болезни, когда диагностирование Covid-19 было связано с большими сложностями.

Разработка технологии квантового лазера стала значительным прогрессом в использовании воздуха, который выдыхает человек, для диагностики заболеваний.

Каждый раз при выдохе высвобождаются более 1000 уникальных молекул, которые создают особый дыхательный след, своеобразный химический отчет о внутреннем состоянии нашего тела.

В течение многих лет исследователи пытались использовать это богатство информации, прибегая к острому обонянию собак, крыс и даже пчел для выявления таких заболеваний, как рак, диабет и туберкулез.

Но сначала удалось диагностировать Covid-19. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Breath Research. И их тут же назвали революционными.

— Мы смогли доказать, что новая технология имеет потенциал для диагностики других болезненных состояний, — сказал один из авторов разработки Цичжун Лян.

Многопрофильная группа физиков, биохимиков и биологов в настоящее время переключает свое внимание на широкий спектр других заболеваний в надежде, что частотный гребенчатый алкотестер, рожденный на основе технологии, удостоенной Нобелевской премии, сможет революционизировать медицинскую диагностику.

— В будущем вы могли бы дунуть в мундштук, встроенный в ваш телефон, и получить информацию о своем здоровье в режиме реального времени, — сказал Джун Йе, профессор физики в Калифорнийском университете.

Еще в 2008 году лаборатория Йе сообщила, что метод, который называют частотной гребенчатой спектроскопией, по сути, использующий лазерный свет для различения одной молекулы от другой — потенциально может идентифицировать биомаркеры заболеваний в человеческом дыхании.

Технологии не хватало чувствительности и, что важнее, способности связывать определенные молекулы с болезненными состояниями, поэтому они никогда не тестировали ее для диагностики болезней.

Но с тех пор команда Йе в тысячу раз улучшила чувствительность, позволив обнаруживать молекулы в следовых количествах на уровне частей на триллион.

Разработчики объяснили, что молекулы увеличивают или уменьшают концентрацию, когда связаны с определенными состояниями здоровья. Компьютер анализирует эту информацию, выявляет закономерности и разрабатывает критерии, которые можно использовать для установления диагноза.

Источник: SciTechDaily