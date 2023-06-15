Американские ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, используя стволовые клетки. Мировым научным сообществом это оценено как новаторское достижение, позволяющее избежать необходимости в яйцеклетках или сперме.

— Мы можем создавать модели, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования эмбриональных стволовых клеток, — заявила профессор Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалена Зерницка-Гетц.

По словам исследователей, полученные модели, которые напоминают эмбрионы на самых ранних стадиях развития человека, могут дать ключевое представление о влиянии генетических нарушений и биологических причин невынашивания беременности.

Однако работа также поднимает серьезные этические и юридические вопросы, поскольку выращенные в лаборатории объекты не подпадают под действие действующего законодательства Великобритании и большинства других стран.

Стало известно, что полученные структуры не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но включают клетки, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.

По словам ученых, в ближайшей перспективе синтетические эмбрионы не будут использоваться в клинической практике. Было бы незаконно имплантировать их в матку, и пока не ясно, есть ли у этих структур потенциал продолжать созревание после самых ранних стадий развития.

Мотивация работы заключается в том, чтобы понять период развития “черного ящика”, который так называется, потому что ученым разрешено культивировать эмбрионы в лаборатории только до установленного законом срока в 14 дней.

Затем они улавливают дальнейший ход развития, просматривая снимки беременности и эмбрионы, пожертвованные для исследований.

Разработка подчеркивает, насколько быстро наука в этой области опередила закон, и ученые в Великобритании и других странах уже приступили к составлению добровольных руководящих принципов, регулирующих работу с синтетическими эмбрионами.