Команда ученых из Германии и Швейцарии в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие 460 тыс. человек, выяснила, в какой период жизни человек переживает самые счастливые годы.

В рамках эксперимента были рассмотрены три ключевых аспекта благополучия: удовлетворенность жизнью, положительные и отрицательные эмоциональные состояния.

Выяснилось, что уровень удовлетворенности жизнью снижается с 9 до 16 лет, после чего начинает постепенно расти до достижения 70 лет, а затем снова снижается до 96 лет.

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Что касается положительных эмоциональных состояний, то их уровень снижается на протяжении всей жизни, начиная с 9 лет и продолжаясь до 94 лет.

Негативные эмоциональные состояния колеблются в возрасте от 9 до 22 лет и затем снижаются до 60 лет, после чего начинают снова увеличиваться.

По мнению ученых, полученные результаты соответствуют представлениям о том, что в детстве люди самые счастливые. Подростковый период с его стрессом и переменами может снизить удовлетворенность жизнью, а по мере старения людей беспокоит ухудшение здоровья и потеря близких.

Исследователи надеются, что эти результаты помогут лучше адаптировать усилия по обеспечению эмоционального благополучия в разных возрастных группах, особенно среди людей старше 70 лет.

Источник: APA PsycNet