Команда британских и швейцарских ученых в ходе исследования обнаружила терапевтический метод, который может обратить вспять резистентность рака простаты к лечению на поздних стадиях заболевания.

Согласно данным, ежегодно рак простаты диагностируется более чем у миллиона мужчин во всем мире. Шансы на выживание, как правило, хорошие, если заболевание диагностировано на ранней стадии. Многие могут жить десятилетиями, не имея симптомов и не нуждаясь в лечении.

Но что касается поздних стадий этой патологии, то организм, пораженный раком, часто демонстрирует способность уклоняться от лечения, используя свою иммунную систему для сопротивления воздействию лекарств.

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Теперь ученые нашли способ помешать ему сделать это, открыв возможность лечения для мужчин, у которых мало надежды.

В исследовании, проведенном ICR, Royal Marsden и Институтом онкологических исследований в Швейцарии, ученые набрали 23 пациента с запущенным раком простаты, которые перестали реагировать на гормональную терапию.

Им давали комбинацию экспериментального препарата, который предотвращает попадание лейкоцитов внутрь опухоли, и гормональной терапии, обычно используемой для лечения рака простаты.

Выяснилось, что из 21 пациента, которого можно было обследовать, у пяти (24%) были обнаружены доказательства того, что их опухоли уменьшились более чем на 30%.

Также наблюдалось снижение количества лейкоцитов, на которые воздействовало лечение – миелоидных клеток – в крови, а биопсия выявила меньшее их количество в опухолях.

Как отметили ученые, теперь необходима совместная работа с фармацевтическими компаниями над разработкой новых лекарств, чтобы они как можно раньше стали реальностью для мужчин, страдающих от тяжелого заболевания.