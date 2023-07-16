Команда ученых Университета Монаш в Австралии в ходе исследования выяснила, что пользование компьютером, разгадывание кроссвордов и игра в шахматы эффективно помогают пожилым людям избежать деменции.

Ученые утверждают, что полученные результаты — одни из самых надежных на сегодняшний день по этой теме и могут помочь пожилым людям и специалистам по уходу за престарелыми планировать более целенаправленные подходы к снижению риска деменции.

В научном эксперименте приняли участие более 10 тыс. австралийцев в возрасте 70 лет и старше.

Выяснилось, что у участников, которые регулярно занимались такими занятиями, как ведение дневника и разгадывание кроссвордов, вероятность развития деменции была на 9-11% ниже, чем у их сверстников.

Творческие хобби, такие как рукоделие, вязание и рисование, а также более пассивные занятия, такие как чтение, снижают риск на 7%.

А вот общение в социальных сетях, походы в кино или ресторан не были связаны со снижением риска развития деменции.

Результаты оставались статистически значимыми даже с поправкой на уровень образования и социально-экономический статус. Значимых различий между мужчинами и женщинами обнаружено не было.

Согласны данным ВОЗ, в 2022 году 55 млн человек во всем мире страдали деменцией. Каждый год регистрировалось 10 млн новых случаев.

По словам ученых, результаты говорят о том, что активное манипулирование ранее накопленными знаниями может играть большую роль в снижении риска слабоумия, чем более пассивные развлекательные занятия.

Поддержание активности ума может быть особенно важным, резюмируют исследователи.