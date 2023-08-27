Команда ученых Каролинского института в Швеции изучила, как невесомость влияет на иммунную систему и выяснила, что Т-клетки астронавтов становятся менее активными и эффективными в борьбе с инфекцией.

Как отмечают ученые, следующими шагами в освоении космоса станут полеты человека на Луну и Марс. Однако космос — крайне враждебная среда, представляющая угрозу для здоровья человека.

В частности, речь идет об изменениях в иммунной системе космонавтов во время пребывания в безвоздушном пространстве и сохраняются после их возвращения на Землю. Этот иммунодефицит может сделать их более уязвимыми для инфекции и привести к реактивации латентных вирусов в организме.

В ходе исследования ученые попытались смоделировать невесомость в космосе, используя метод, называемый сухим погружением. Для этого использовалась изготовленная на заказ водяная кровать, которая заставляет тело думать, что оно находится в невесомости.

Ученые исследовали Т-клетки в крови восьмерых здоровых людей в течение трех недель воздействия моделируемой невесомости. Анализы крови проводили до начала эксперимента, через семь, 14 и 21 день после начала и через семь дней после окончания эксперимента.

Выяснилось, что Т-клетки значительно изменили активность генов после семи и 14 дней невесомости, и что клетки стали более незрелыми в своей генетической программе. Наибольший эффект наблюдался через 14 дней.

— Т-клетки стали больше напоминать так называемые наивные Т-клетки, которые еще не сталкивались с какими-либо злоумышленниками, — отметил один из авторов эксперимента Карло Галлардо Додд.

По его словам, это может означать, что Т-клеткам требуется больше времени для активации и, таким образом, они становятся менее эффективными в борьбе с опухолевыми клетками и инфекциями.

Теперь исследователи планируют использовать зондирующую ракетную платформу Космического центра Эсрейндж в Кируне, Швеция, чтобы изучить, как Т-клетки ведут себя в условиях невесомости и как это влияет на их функции.