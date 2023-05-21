Исследование, проведенное учеными из Университета Квинсленда в Австралии, показало, что то, что едят родители, длительно влияет на будущее здоровье их нерожденных детей.

Команда проанализировала данные о питании почти 200 пар, получавших дородовое наблюдение в крупнейшем роддоме Австралии. Исследование показало, что диета мужчин сильно повлияла на диету женщин, а это, в свою очередь, повлияло на развитие ребенка.

Другие исследования показывают, что вес отца может влиять на вес будущего ребенка.

— Значение мужского здоровья и питания для фертильности игнорируют, но это очень важно. Это на самом деле может повлиять даже на здоровье их внуков, — говорит один из авторов исследования, диетолог Шелли Уилкинсон.

Уилкинсон также подчеркивает важность принятия совместных решений в паре. По ее мнению, если один человек соблюдает диетические рекомендации, второй человек, скорее всего, также будет их придерживаться.

По словам экспертов, одним из таких полезных изменений может быть увеличение количества жиров в рационе супругов – при условии, что это будут правильные жиры. Полезные жиры содержатся в орехах, семенах, лососе, авокадо и оливковом масле.

В то время, как вредные трансжирные кислоты, связанные с более высоким риском бесплодия, содержатся, например, в маргарине, пончиках, жареной пище и других обработанных продуктах.

Диета, богатая растительной пищей, также может быть полезна. Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья оценивали рацион питания группы из 18 555 женщин в течение восьми лет, когда те пытались забеременеть.

Ученые обнаружили, что потребление белков растительного происхождения, таких как бобовые, вместо белков животного происхождения, таких как красное мясо, более чем на 50% уменьшает риск овуляционного бесплодия.

Авторы, изучавшие в 2021 году исследования о возможной связи между диетой и женской фертильностью, пришли к выводу, что, хотя их рекомендации касаются женщин, диета и схемы питания, несомненно, важны и для мужской фертильности.

Хотя некоторые продукты действительно играют положительную роль в фертильности, важно не преувеличивать их силу. Бесплодие является комплексным, как и его причины, отмечают исследователи.