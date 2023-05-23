Ученые Орхусского университета в Дании в ходе исследования показали, что аппетит можно удовлетворить, просто просматривая фотографии еды на своем телефоне.

По словам ученых, ряд экспериментов показывает, что мы можем получить чувство сытости, если увидим одно и то же изображение более 30 раз.

— Это может показаться странным, но участники чувствовали себя сытыми, фактически ничего не съев. Иными словами, то, как мы думаем о еде, оказывает большое влияние на наш аппетит, — говорит руководитель исследования Тьярк Андерсен.

По его словам, эти результаты объясняются так называемой теорией обоснованного познания. Например, если вы представляете себе, как вонзаете зубы в сочное яблоко, стимулируются те же области мозга, как если бы вы на самом деле откусили от яблока.

— Вы получите физиологический ответ на то, о чем только что подумали. Вот почему мы можем чувствовать себя полностью удовлетворенными, ничего не съев, — говорит ученый.

Тьярк Андерсен и его коллеги не первые, кто обнаружил, что можно насытиться, глядя на фотографии еды. Другие исследовательские группы ранее показали это.

Новый аспект исследования Орхусского университета заключается в том, что они изучили необходимое количество повторений, а также то, устраняют ли изменения в изображениях чувство сытости.

Чтобы выяснить, полностью ли изменение в еде устраняет чувство сытости, Тьярк Андерсен и его коллеги провели ряд онлайн-экспериментов с участием более 1 000 человек.

Сначала показывали картинку с оранжевыми M&Ms. Некоторым участникам показывали картинку трижды, другим — 30 раз. По словам Тьярка Андерсена, группа, которая увидела больше всего фотографий M&Ms, впоследствии почувствовала себя наиболее сытой.

После этого ученые повторили эксперимент. На этот раз с M&Ms был разных цветов. Цвета не изменили первоначальный результат.

По словам Андерсена, результаты эксперимента вполне можно применить в качестве стратегии для похудения в контексте метода контроля аппетита.