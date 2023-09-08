После атаки на рынок в Константиновке 6 сентября медики из международной независимой гуманитарной организации Врачи без границ помогали коллегами из местной больницы принимать пациентов, пострадавших во время нападения.

По их информации в отделение неотложной помощи были госпитализировали 34 пациента, из них 15 — в тяжелом состоянии.

— Меня срочно вызвали в больницу. Когда я приехал, во всех комнатах и коридоре было много раненых. Большинство — со взрывными травмами и ожогами, — рассказал анестезиолог Врачей без границ Илья Белоконов.

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По его словам, все хирурги-травматологи работали, все операционные были заполнены.

Четырех тяжелых пациентов Врачи без границ транспортировали на своих машинах в Днепр для получения специализированного лечения.

Среди них — молодая женщина, которая нуждалась в искусственной вентиляции легких в связи с проникающим ранением живота, травмой грудной клетки, пневмотораксом и большой кровопотерей.

Мать пациентки Инна рассказала, что ее дочь работала продавщицей на рынке и находилась на рабочем месте, когда произошел обстрел.

— Я слышала, как летит ракета. Меня отбросило взрывной волной. Поднявшись, сразу побежала на рынок. Я сердцем чувствовала опасность, — рассказывает Инна.

По ее словам, дочь лежала между двумя разбитыми автомобилями, которые горели. Женщина начала кричать. Подбежали прохожие и вытащили пострадавшую.

— После обстрела Константиновки сообщается по меньшей мере о 17 погибших, среди которых есть ребенок. Больница приняла более 30 раненых пациентов, многие из них в критическом состоянии, — говорит медицинский координатор проектов Врачи без границ Вирджиния Монети.

Константиновская больница — одно из немногих действующих до сих пор учреждений здравоохранения вблизи восточной линии фронта.

Среди тех, кто остается здесь жить большинство — пожилые люди, нередко страдающие хроническими заболеваниями. Таким пациентам нужны надлежащий уход и медикаменты на постоянной основе.

Команды Врачей без границ приезжают с мобильными клиниками в села вблизи Константиновки, чтобы оказать жителям первую медицинскую и психологическую помощь, а также доставить лекарства.

Источник и фото: Врачи без границ