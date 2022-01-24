В Минздраве Украины прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в ближайшее время. В стране может быть в два раза больше новых случаев болезни по сравнению с предыдущей волной.

Об этом сообщил глава профильного ведомства Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания СНБО 24 января 2022 года.

– Мы прогнозируем, что в два раза больше будет новых случаев по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре, – отметил Виктор Ляшко.

В то же время количество госпитализаций и смертей должно быть меньше.

Читайте также: Самые распространенные симптомы Омикрона у детей

Эпидобстановка уже сейчас сложная — сегодня фиксируется рост количества случаев коронавируса в Украине примерно в два раза, неделя до недели, добавил он.

Количество госпитализаций растет, но только на 5%.

В Украине по состоянию на 24 января подтвердили в целом 3 870 370 случаев коронавируса, за сутки – 12 915 новых больных, среди них – 1 826 детей и 224 медработника.

Эксперты прогнозируют ухудшение эпидситуации в феврале из-за циркуляции штамма коронавируса Омикрон.