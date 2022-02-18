Украина получила 135 тыс. курсов препарата Молнупиравир для лечения Covid-19. В регионы уже распределено 60 тыс. курсов.

Министерство здравоохранения напоминает, что препарат назначается только врачами для пациентов из групп риска:

пожилым людям

людям с болезнями сердечно-сосудистой системы

людям с диабетом

людям с ожирением.

Молнупиравир предназначен для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшению возникновения осложнений, возможной госпитализации или смерти.

Внимание! Препарат Молнупиравир запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно и только у врача.

Узнать, обеспечено ли Молнупиравиром заведение здравоохранения, в котором вы лечитесь, можно:

с помощью сервиса єЛіки по ссылке: https://eliky.in.ua/medicament/10356

в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение

По результатам экспертизы, проведенной в Украине, еще один препарат для лечения Covid-19 допущен к экстренному медицинскому применению. Это – Паксловид. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что препарат Паксловид также предназначен для использования пациентами из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой. Еще до его регистрации министерство подписало контракт с его производителем – компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов.