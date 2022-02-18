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Украина получила 135 тыс. курсов препарата Молнупиравир для лечения Covid-19

18 февраля 2022, 14:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Источник: Depositphotos

Украина получила 135 тыс. курсов препарата Молнупиравир для лечения Covid-19. В регионы уже распределено 60 тыс. курсов.

Министерство здравоохранения напоминает, что препарат назначается только врачами для пациентов из групп риска:

  • пожилым людям
  • людям с болезнями сердечно-сосудистой системы
  • людям с диабетом
  • людям с ожирением.

Молнупиравир предназначен для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому и уменьшению возникновения осложнений, возможной госпитализации или смерти.

Внимание! Препарат Молнупиравир запрещен к продаже в аптеках, его можно получить бесплатно и только у врача.

Узнать, обеспечено ли Молнупиравиром заведение здравоохранения, в котором вы лечитесь, можно:

  • с помощью сервиса єЛіки по ссылке: https://eliky.in.ua/medicament/10356
  • в структурном подразделении облгосадминистрации, ответственном за здравоохранение
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По результатам экспертизы, проведенной в Украине, еще один препарат для лечения Covid-19 допущен к экстренному медицинскому применению. Это – Паксловид. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что препарат Паксловид также предназначен для использования пациентами из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой. Еще до его регистрации министерство подписало контракт с его производителем – компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , лікування
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