Украина получила более 50 тыс. доз вакцины от гриппа французского производства

Еще 50 449 доз вакцины от гриппа поступило в Украину. О поступлении сообщают в Министерстве здравоохранения.
Государственный контроль качества прошли четырехвалентные инактивированные вакцины французского производства.
Вакцинация от гриппа
В Минздраве говорят, ежегодно в Украине регистрируют почти 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из них — грипп и ОРВИ. Пик заболеваемости обычно приходится на начало октября.
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Эксперты отмечают, что ежегодная вакцинация — эффективное средство профилактики гриппа. Прививки против Covid-19 и гриппа не являются взаимозаменяемыми, их можно делать одновременно.
Ранее в Минздраве сообщали, что в аптеки поступили более 114 тыс. доз против гриппа из Кореи и 151 тыс. доз прививок французского производства.