Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Украина получила более 50 тыс. доз вакцины от гриппа французского производства

10 ноября 2023, 15:04
Ольга Боднарчук редактор
Украина получила более 50 тыс. доз вакцины от гриппа французского производства
Источник: Pexels

Еще 50 449 доз вакцины от гриппа поступило в Украину. О поступлении сообщают в Министерстве здравоохранения.

Государственный контроль качества прошли четырехвалентные инактивированные вакцины французского производства.

Вакцинация от гриппа

В Минздраве говорят, ежегодно в Украине регистрируют почти 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из них — грипп и ОРВИ. Пик заболеваемости обычно приходится на начало октября.

Сейчас смотрят

Эксперты отмечают, что ежегодная вакцинация — эффективное средство профилактики гриппа. Прививки против Covid-19 и гриппа не являются взаимозаменяемыми, их можно делать одновременно.

Ранее в Минздраве сообщали, что в аптеки поступили более 114 тыс. доз против гриппа из Кореи и 151 тыс. доз прививок французского производства.

Читайте также:
щеплення від грипуВакцинация от гриппа: почему людям с больным сердцем она может спасти жизнь

Источник
Минздрав
Теги
Вакцины Грип Прививка
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь