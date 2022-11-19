Украинская медицина получает от партнеров гуманитарную помощь не только в виде медицинского оборудования, санитарного транспорта и лекарственных препаратов.

Это еще и предложения по использованию телемедицинских решений, которые улучшают доступ пациентов к квалифицированной медицинской помощи в условиях военного положения и дают возможность получить консультации от лучших специалистов мира.

Международные IT-компании предоставляют уже готовые современные информационные решения, применяемые в медицине для оказания помощи с использованием телемедицинских сервисов.

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Эти сервисы уже успешно интегрированы в работу медицинских учреждений Украины и обеспечивают проведение консультаций по ожоговым, взрыво-огнестрельным травмам, а также единую консультативную сеть с использованием устройств виртуального присутствия, виртуального операционного.

Уже семь проектов по оказанию медицинской помощи с применением пяти телемедицинских платформ внедрены в рамках телемедицинского направления. Суммарная стоимость оказанной на сегодняшний день помощи в направлении телемедицины составляет более $1,5 млн.

Медицинским учреждениям Украины было передано 326 телемедицинских устройств, в том числе системы Teledoc Health, KTG Sigmafon, телемедицинские планшеты от Microsoft и т.д. Также недавно Украина получила 20 медицинских роботов Homedoctor от испанской неправительственной общественной организации Help to Ukraine.

– В условиях военного положения консультативные возможности позволяют лучшим медицинским специалистам спасать жизнь даже несмотря на ограниченный доступ украинцев к медицинской помощи, – отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

За это время к использованию телемедицинских решений были привлечены более 200 учреждений здравоохранения, по меньшей мере 700 пользователей, а также проведено около 600 сессий и более 1000 телеконсультаций и технических взаимодействий.

Фото: Минздрав