Соединенные Штаты Америки передали Украине еще почти миллион доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщило Посольство США в социальных сетях.

— Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно во время распространения штамма Омикрон, — отметили в сообщении.

В посольстве отметили, что эти вакцины демонстрируют преданность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным препаратам против коронавируса.

— Вакцины — это одно из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях, — добавили они.

Ранее в Минздраве рассказали о договоренности по закупке 25 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer и 6,5 млн доз вакцины CoronaVac в 2022 году. Также еще ожидалось почти 10 млн доз по программе Covax.

За минувшие сутки, 18 января, в Украине прививки сделали 85 177 человек. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

От начала вакцинальной кампании привили 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.

Источник: U.S. Embassy Kyiv