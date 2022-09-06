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Украина получила от Венгрии около 41 тыс. вакцин Pfizer против Covid-19

6 сентября 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцини

Закарпатье сегодня получило около 41 тыс. доз вакцины Pfizer против Covid-19 по программе поддержки Украины правительством Венгрии. Общая стоимость вакцин более €800 тыс., сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Часть вакцины передана в Областную инфекционную больницу Закарпатья, а часть доз будет направлена ​​во Львовскую область.

Благодаря помощи венгерского правительства даже в условиях военного положения удастся своевременно проводить целевую профилактику и улучшить показатели иммунизации.

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Всего в Закарпатье сделано почти 770 тыс. прививок против Covid-19 местным жителям и вынужденным переселенцам, однако защиту от болезни получило еще не все население. Сегодня это особенно важно, потому что мы находимся на пороге очередного осеннего эпидемического осложнения.

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Ранее область уже получала от правительства Венгрии вакцины для защиты от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, туберкулеза.

Источник: Виктор Микита

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Вакцинация
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