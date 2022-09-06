Закарпатье сегодня получило около 41 тыс. доз вакцины Pfizer против Covid-19 по программе поддержки Украины правительством Венгрии. Общая стоимость вакцин более €800 тыс., сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Часть вакцины передана в Областную инфекционную больницу Закарпатья, а часть доз будет направлена ​​во Львовскую область.

Благодаря помощи венгерского правительства даже в условиях военного положения удастся своевременно проводить целевую профилактику и улучшить показатели иммунизации.

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Всего в Закарпатье сделано почти 770 тыс. прививок против Covid-19 местным жителям и вынужденным переселенцам, однако защиту от болезни получило еще не все население. Сегодня это особенно важно, потому что мы находимся на пороге очередного осеннего эпидемического осложнения.

Ранее область уже получала от правительства Венгрии вакцины для защиты от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, туберкулеза.

Источник: Виктор Микита