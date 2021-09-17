Украина снова попала в тройку стран, где наибольшее количество новых смертей от коронавируса.

По статистике за 15 сентября 2021 года, в стране выявили 101 летальный случай от болезни. Из-за этого страна вновь находится среди лидеров по этому показателю.

Всего в регионе за те сутки зафиксировали 1 714 новых смертей от коронавируса. Первое место заняла Россия (794 случая), второе — Великобритания (158 случаев), третье разделили Украина и Испания (101 случай).

Если говорить об общемировой статистике, то суточный прирост за сутки 15 сентября составил 9 262 новых случаев, среди лидеров — США (1 871 случай), Мексика (897 случаев) и Россия (794 случая).

Всего в мире от вируса умерли более 4,6 млн человек.

В то же время ситуация продолжает быть напряженной сутки 16 сентября в Украине подтвердили 99 смертей от вируса, что свидетельствует о том, что страна и в дальнейшем будет находиться среди лидеров в Европе по этому показателю.

Кроме того, согласно последним данным, Украина заняла первое место в Европе по уровню госпитализации пациентов с коронавирусом. В стране в целом — 10 329 госпитализированных. По этому показателю она обогнала Францию ​​(9 600) и Великобританию (8 339).

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, за сутки — более 6 тыс. новых случаев болезни.

Источник: Worldometers, Евгений Истребин