Украина переводит сферу лекарственных средств на стандарты ЕС – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о переходе Украины на европейские стандарты регулирования фармацевтической отрасли.

Это стало возможным благодаря принятию обновленного законопроекта О лекарственных средствах, передает Цензор.нет.

Ляшко объяснил, что обновленный закон имплементирует лучшие европейские практики регулирования отрасли. Украина вводит единую с Евросоюзом терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

Сейчас смотрят

— Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна, — отметил министр.

По его словам, комплексное обновление законодательной базы будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей.

Документ, среди прочего, определяет условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств.

Он также предусматривает создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестклимата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Кроме того, закон урегулирует работу интернет-аптек, устанавливая правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению.

Напомним, законопроект О лекарственных средствах был принят во втором чтении 28 июля. Президент Украины подписал законопроект 16 августа.