В Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. Это свидетельствует о прохождении пика заболеваемости Covid-19 и начале разгрузки медицинской системы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 15 ноября.

— Впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из Covid-больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают, — отметил он.

По словам министра, это не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому необходимо продолжать ускорять темпы вакцинации от коронавируса и соблюдать карантинные ограничения.

Ляшко добавил, что в Украине также наблюдается уменьшение случаев коронавируса за эту неделю на 6%, по сравнению с прошлым. За последнюю неделю количество госпитализаций в Covid-больницы также уменьшилось на 13%.

По состоянию на 15 ноября в Украине зафиксировали 10 802 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 11 219 украинцам, а умерли — 442 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.