Глава Минздрава Украины Максим Степанов, который 23 февраля 2021 года вернулся из Индии, где договаривался о поставках вакцин против коронавируса, рассказал, каких сдвигов ему удалось достичь. Среди них — поставка дополнительных партий вакцины от Novavax.

Об этом он сообщил во время брифинга 24 февраля.

— Визит в Индию был сложным, но успешным. Нам удалось выполнить несколько стратегических задач: ускорить доставку вакцины в Украину, договориться о дополнительных партиях, провести переговоры о перспективах на ближайшее время, — отметил Максим Степанов.

В Украину уже приехала первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Кроме того, министр рассказал о таких наработках:

переговоры о дополнительных партиях вакцин американской компании Novavax, впереди контактирование дополнительных объемов — около 5 млн доз вакцин;

посещение индийской компании Bharat Biotech, которая разработала собственную вакцину, сейчас проходит третья стадия клинических испытаний вещества;

договоренность об участии Украины в клинических испытаниях новой вакцины в форме назального спрея или капель.

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Вакцинация против коронавируса

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZenecа.

В стране 24 февраля должна начаться вакцинация.

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