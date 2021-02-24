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Украина предварительно договорилась об еще 5 млн дозах Covid -вакцины от Novavax

24 февраля, 11:43 Людмила Грубнік
Украина предварительно договорилась об еще 5 млн дозах Covid -вакцины от Novavax
Источник: Dreamstime

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, который 23 февраля 2021 года вернулся из Индии, где договаривался о поставках вакцин против коронавируса, рассказал, каких сдвигов ему удалось достичь. Среди них — поставка дополнительных партий вакцины от Novavax.

Об этом он сообщил во время брифинга 24 февраля.

— Визит в Индию был сложным, но успешным. Нам удалось выполнить несколько стратегических задач: ускорить доставку вакцины в Украину, договориться о дополнительных партиях, провести переговоры о перспективах на ближайшее время, — отметил Максим Степанов.

В Украину уже приехала первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Кроме того, министр рассказал о таких наработках:

  • переговоры о дополнительных партиях вакцин американской компании Novavax, впереди контактирование дополнительных объемов — около 5 млн доз вакцин;
  • посещение индийской компании Bharat Biotech, которая разработала собственную вакцину, сейчас проходит третья стадия клинических испытаний вещества;
  • договоренность об участии Украины в клинических испытаниях новой вакцины в форме назального спрея или капель.

Вакцинация против коронавируса

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZenecа.

В стране 24 февраля должна начаться вакцинация.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Індія , Вакцина Novavax від коронавірусу , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Максим Степанов , МОЗ України
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