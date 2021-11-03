В мире по состоянию на 3 ноября от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли уже более 5 млн человек. За все время пандемии заболели Covid-19 248 млн человек, а за сутки — более 384 тыс.

Об этом свидетельствует статистика сервиса Worldometers. Больше всего случаев заболевания зафиксировали за сутки в США (59 тыс.), России (39 тыс.), Великобритании (33 тыс.), Турции (29 тыс.) и Украине (19 тыс.).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Великобритания и Украина.

Кроме того, количество летальных исходов от Covid-19 растет. В мире по суточной смертности от вируса в лидерах Россия (1 178), США (1 059) и Украина (700). На четвертом и пятом местах – Румыния (586) и Индия (294). В то же время в Европе больше всего смертей в России, Украине и Румынии.

Сейчас в мире активно болеют Covid-19 18,2 млн пациентов, из них более 73 тыс. — критические. За все время пандемии победить болезнь удалось 224 млн человек, а в течение суток — 380 тыс.

По состоянию на 3 ноября в Украине зафиксировали 23 393 новых случая коронавируса. Выздоровели за сутки 11 937 человек, а умерли — 720.

Больше всего больных зарегистрировали в г. Киев (2 024), в Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Запорожской (1 558), Харьковской (1 374) и Львовской (1 178) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.