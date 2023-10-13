В Украине начнет действовать контроль качества турникетов и других медицинских средств для нужд Вооруженных сил. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Уже есть подписанный приказ для создания медицинского департамента.

Наталья Калмыкова подчеркнула, что это первый шаг для осуществления регуляторной функции министерства.

Сейчас смотрят

Минздрав имеет утвержденный состав аптечек, но не проверяет его надлежащую реализацию. В Украине нет контроля за наполнением военной аптечки.

Сейчас в Минздраве работают над стандартизацией средств оказания неотложной помощи для Вооруженных сил. В частности, рассматривается вопрос турникетов, ведь они спасают жизни военных.

Наталья Калмыкова рассказывает, что возможно сотрудничество с западными партнерами, чтобы быстро решить вопрос качества турникетов украинского производства.

Заместитель надеется, что в ближайшие недели начнет действовать система контроля медицинских средств для военных.

Будут проверяться средства, которые уже в боевых подразделениях и те, которые должны поступить туда.

Источник: Телемарафон Единые новости

Фото: Fast