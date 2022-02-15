Украина начинает выходить из пика заболеваемости коронавирусом. Однако еще существует риск возобновления роста новых случаев заболевания.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 15 февраля.

— Украина впервые за более чем месяц показывает тренд на убывание — на 3%. Однако такой спад количества выявленных случаев в Украине — это еще не значит, что страна прошла свой пик заболеваемости. Это лишь первые признаки стабилизации, — рассказал он.

Ганиченко утверждает, что сейчас уровень заболеваемости в стране является абсолютно максимальным, несмотря на этот спад. По данным KSE, сейчас продолжается начало спада со все еще высоким риском возобновления роста заболеваемости.

Также эксперт отметил, что в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации уровня госпитализаций. За неделю количество выписок выросло на 25%, а количество госпитализированных уменьшилось на 4%.

В KSE ожидают разгрузки медицинской системы и уменьшения пациентов в больницах в течение недели. Занятость коек с кислородом для пациентов с Covid-19 стабилизировалась на уровне 41%. Каждый четвертый пациент, размещенный на кровати с кислородом, в кислородной терапии не нуждается.

Кроме того, показатель смертности за неделю вырос на 31% и составляет в среднем около 223 человек в сутки.

Также Ганиченко добавил, что все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска.

По состоянию на 15 февраля в Украине зафиксировали 29 724 новых случая коронавируса. Больше всего больных за сутки в г. Киев, Днепропетровской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.