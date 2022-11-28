Согласно прогнозу экспертов Украинского центра здравоохранения (УЦЗ), в 2023 году украинцы будут доплачивать за лекарства, предусмотренные Программой медицинских гарантий (ПМГ).

По словам экспертов, это связано с тем, что в следующем году бюджетные расходы на обеспечение лекарствами в рамках ПМГ могут существенно возрасти. Причина — рост цен на препараты из-за изменения курсовой разницы.

— Из-за значительного изменения курсовой разницы цены на импортируемые препараты резко возрастут, что уменьшит способность как государства, так и семей приобретать необходимые лекарства, — указано в аналитическом отчете УЦЗ.

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При этом подчеркивается, что чрезмерная нагрузка на бюджеты семей в 2023 году из-за необходимости покупать лекарства может стать дополнительной значительной причиной роста уровня бедности.

В УЦЗ считают, что правительству следует делать все возможное, чтобы основные лекарственные средства были обеспечены в рамках ПМГ, в пределах гарантированных услуг в стационарах и программы государственных закупок дорогостоящих лекарств.

В частности, по мнению экспертов Центра, в 2023 году необходимо возобновить финансирование по модели “деньги следуют за пациентом” для всех медицинских учреждений, кроме тех, которые находятся в зоне активных боевых действий или на только что деоккупированных территориях.

Также следует приступить к активному формированию дееспособной сети медучреждений, в частности, путем создания территориальных медицинских объединений, предлагают эксперты.