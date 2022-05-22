В последнее время в Украине из-за войны люди забыли даже о Covid-19. А тут возникла новая проблема — оспа обезьян. И заболевание начало стремительно распространяться.

Но британские ученые и врачи достаточно спокойно реагируют на этот вызов природы, хотя и предупреждают определенные группы населения о необходимости быть внимательными к симптомам.

Распространяющаяся оспа обезьян лишь в 1% случаев может привести к смерти, но следить за здоровьем нужно, напоминают британцам, португальцам, испанцам, немцам, бельгийцам и австралийцам.

Сейчас смотрят

– Обезьянья оспа – давнее заболевание, вызываемое вирусом, родственным вирусу натуральной оспы, – пишет в соцсети инфекционист Анастасия Неклюдова. — Передается человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалом, зараженным вирусом. Например, жидкостями организма, дыхательным аэрозолем и загрязненными материалами, такими как постельное белье.

Симптомы оспы обезьян: лихорадка, сыпь, выраженное увеличение лимфоузлов.

Оспа обезьян и раньше регистрировалась в Европе, но это были завезенные случаи. Сегодня же у нас есть случаи, которые не связаны с путешествиями. Поэтому беспокойство вызвал рост количества случаев (до 40 в Португалии) среди людей, не связанных с путешествиями или контактами с больными.

Может ли появиться внутренняя передача?

Может, ведь после того, как на планете ликвидировали натуральную оспу, на ее месте образовалась определенная естественная ниша, а после отмены обязательной прививки около трети современного населения мира не имеют иммунитета к оспе. Поскольку природа не терпит пустоты, то эту нишу и заполняет обезьянья оспа.

Но есть и хорошие новости: есть вакцина против оспы. Прививка против натуральной оспы на 85% защищает и от обезьяньей.

Есть также зарегистрированный противовирусный препарат с хорошими результатами клинических исследований.

Поэтому, украинцы и украинки, без паники. У нас есть, чем заняться.

Источник: Анастасия Неклюдова