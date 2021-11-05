Сейчас в Украине произошла стабилизация показателей заболеваемости Covid-19 на высоких цифрах. Но сегодня зафиксировали незначительное улучшение показателей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 5 ноября.

— Это оптимистично для нас, ведь до этого каждую неделю в стране фиксировали рост Covid-случаев. Мы довольно быстро вышли на пик заболеваемости. Надеюсь, скоро мы из него выйдем, — говорит министр.

Ляшко добавил, что продолжительность пика заболеваемости зависит от того, как быстро люди вакцинируются от коронавируса и соблюдаются ли они карантинных ограничений.

Кроме того, он отметил, что в Украине тщательно будут изучать все случаи тяжелого течения Covid-19 у вакцинированных людей. Во время таких проверок будут выявляться случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.

По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 13 281 человеку, а умерли — 696 пациентов.

Больше всего заболевших в Днепропетровской (2 388), в г. Киев (1 772), во Львовской (1 758), Харьковской (1 733), Одесской (1 648) и Запорожской (1 595) областях.