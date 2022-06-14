Украинские инженеры производят оборудование для донации крови. Его используют 70% западного рынка

Украинские специалисты компании GlobalLogic создают программное обеспечение для наиболее передового устройства по сбору крови американской компании Applied Science, Inc.

Разработку украинских инженеров используют более 70% американского рынка донации крови.

Команда украинских инженеров сотрудничает с американской компанией более 4 лет. Основная задача совместно созданного устройства – контролировать процесс донации крови и сделать его безопасным.

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Перед началом донации медицинский работник с помощью устройства вводит свой уникальный идентификационный номер и номер пакета для сбора крови, а также необходимые параметры, в том числе объем крови, тайминг и т.д.

Аппарат взбалтывает кровь во время донации, чтобы она не сворачивалась, а также контролирует скорость сбора крови – это позволяет наблюдать состояние донора и своевременно сообщать медицинскому работнику.

После забора крови ее используют для переливания, а еще в исследовательских и научных целях.

Команда также разрабатывает облачную систему cloud base application, позволяющую собирать и анализировать данные о донации.

— Если в Америке быть донором крови – это привычная рутина, то в Украине системное донорство только начинает развиваться, – комментирует Виталий Шейко, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic.

– Поскольку в нашей стране нет централизованной системы или базы данных доноров, украинцы часто объявляют о потребности крови через социальные сети. Это большая проблема, особенно в условиях войны, когда раненые украинские военные часто срочно нуждаются в крови для операций и спасения жизни.

Когда мы начали заниматься разработкой программного обеспечения для донации и погрузились в эту тему, наша команда стала регулярно сдавать кровь. Это очень хорошая традиция, – добавляет специалист.

Любая сложная операция не может быть проведена без переливания крови и контроля состояния пациента. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения – каждый третий человек хоть раз в жизни нуждается в переливании крови.

Из-за войны россии против Украины потребность в донорской крови постоянно растет. Присоединиться к Всемирному дню донора и сдать кровь на нужды украинских военных и всех нуждающихся в донорской крови можно в:

● Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова.

● На ДонорUA можно стать донором резерва. Вас пригласят, когда в этом будет потребность.

Про компанию GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) — лидер в области цифровой инженерии. Мы помогаем ведущим мировым брендам проектировать и создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира. Сочетая стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в области данных, мы помогаем нашим клиентам выйти на новые уровни возможного и ускорить их переход к цифровому бизнесу будущего.

Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине США, а инжиниринговые и дизайн-центры расположены по всему миру. Мы делимся нашей глубокой экспертизой с клиентами в области автопрома, коммуникаций, финансовых услуг, здравоохранения, промышленности, медиа и развлечений, полупроводников и технологий. GlobalLogic – компания группы Hitachi, входящей в состав Hitachi, Ltd. Мы развиваем социальные инновации с помощью данных и технологий для повышения качества жизни людей во всем мире.

Фото: Unsplash, Pixabay.