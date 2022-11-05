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Украинские врачи получили более 400 Starlink — Минздрав

5 ноября 2022, 15:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня
Источник: Depositphotos

Учреждения здравоохранения Украины, прежде всего расположенные в прифронтовой зоне, получили более 400 станций Starlink, сообщил в эфире телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— У нас уже более 400 Starlink передано в работающие учреждения здравоохранения, — сказал министр. — В первую очередь это прифронтовые медучреждения, которые могут теперь работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

Еще он отметил, что дизельными генераторами на случай перебоев с электроэнергией, обеспечены 100% медицинских учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь.

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1,2 тыс. больниц, имеющих стационар, снабжены по меньшей мере одним дизельным генератором на случай отключения от электроэнергии. Еще более тысячи генераторов – на подходе.

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Источник: Єдині новини

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