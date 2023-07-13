Испания передаст украинским пограничникам мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили, которые позволят эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес и директор Фонда Монастыря Санта Клары сестра Люсия Карам Падилья на днях посещали базу Воздушно-космических сил в Сарагосе, где медперсонал Госпогранслужбы учится разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь.

— Этот госпиталь от оборонного ведомства Испании в ближайшее время прибудет в Украину и будет помогать спасать жизнь и здоровье бойцов, на передовой отстаивающих независимость Украины, — говорится в сообщении.

Испанская сторона заверила, что и дальше будет поддерживать Украину, в том числе пограничников, которые находятся, как в зонах активных боевых действий, так и под постоянными обстрелами на границе с РФ.

— Помимо мобильного госпиталя, украинским пограничникам передадут медицинские автомобили, в том числе бронированные, которые позволят эвакуировать раненых из зоны боевых действий, — сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Сестра Люсия приехала в Украину, чтобы сопровождать в испанские госпитали нескольких раненых героев. Она заверила, что в дальнейшем будет направлять свою энергию, чтобы и религиозная община, и простые испанцы поддерживали Украину.