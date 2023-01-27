По данным образовательной онлайн-платформы по профессиональному развитию врачей Аксемедин лишь 8% украинских врачей владеют английским. Это делает невозможным потребление ими новейшего медицинского контента из оригинальных источников, что приводит к отставанию украинских врачей в знаниях от мирового медицинского сообщества.

Именно на английском языке публикуются и доступны большинство научных статей, международных протоколов лечения и рекомендаций, курсов, лекций, семинаров и конференций, международные базы данных медицинских знаний и т.д.

Невозможно для большинства врачей и общение и консультации с зарубежными коллегами.

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Для решения этой проблемы международный благотворительный фонд Здоровья украинского народа объявил о возобновлении своей программы Англоязычный врач, впервые инициированный в 2011 году для поддержки работы медперсонала во время Чемпионата по футболу 2012.

Программа реализуется в партнерстве с образовательной платформой Аксемедин, позволяющей контролировать процесс обучения, а также Украинской ассоциацией ортопедов-травматологов, Институтом Ортопедии и травматологии НАМНУ, Кафедрой НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика.

Обучение проходит по авторской методике Павла Шилько – известного теле- и радиоведущего, продюсера музыкальной премии YUNA и полиглота, по авторской методике которого изучают английский уже более 20 тыс. человек.

Полный курс состоит из 20 уроков. Закрепить умение использовать выражения помогают познавательно учебные тексты, слова для запоминания с использованием метода ассоциаций и учебные песни.

Кстати, песни специально написаны для курса английского языка и исполнены звездами, среди которых MONATIK, Юлия Санина (The HARDKISS), Сергей Танчинец, Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Евгений Хмара, Виктория Олизе и Алина Башкина.

Источник: PR Batteries