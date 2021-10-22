В Украине Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике утверждены рекомендации по ревакцинации от Covid-19 или введению бустерной дозы с интервалом шесть месяцев после второй.

Приоритетной группой для таких прививок должны стать медики, а также работники домов престарелых и других учреждений интернатного типа.

— Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем, — отметил глава группы, иммунолог Федор Лапий. — Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Вторую дозу вакцины от Covid-19 в Украине начали вводить в середине мая.

— Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас мы пока приняли решение по этим двум категориям профессий, — добавил Лапий.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что украинцам придется вакцинироваться каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает. Ревакцинация начнется в 2022 году.