В Министерстве здравоохранения дали официальный прогноз в отношении сразу шести областей Украины, которые в ближайшее время могут перейти в красную зону эпидемической опасности.
В этих регионах резко повысился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Он уточнил, о каких именно областях идет речь. А именно о:
- Волынской
- Донецкой
- Житомирской
- Закарпатской
- Одесской
- Сумской.
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Напомним, что на сегодня, 2 февраля, в желтой зоне эпидемической опасности находятся только две области – Кировоградская и Полтавская. Здесь ситуация с заболеваемостью наиболее благополучная.