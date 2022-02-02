В Министерстве здравоохранения дали официальный прогноз в отношении сразу шести областей Украины, которые в ближайшее время могут перейти в красную зону эпидемической опасности.

В этих регионах резко повысился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он уточнил, о каких именно областях идет речь. А именно о:

Волынской

Донецкой

Житомирской

Закарпатской

Одесской

Сумской.

Напомним, что на сегодня, 2 февраля, в желтой зоне эпидемической опасности находятся только две области – Кировоградская и Полтавская. Здесь ситуация с заболеваемостью наиболее благополучная.