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Украину накрывает Covid-19: сразу шесть областей претендуют на переход в красную зону

2 февраля 2022, 12:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Министерстве здравоохранения дали официальный прогноз в отношении сразу шести областей Украины, которые в ближайшее время могут перейти в красную зону эпидемической опасности.

В этих регионах резко повысился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он уточнил, о каких именно областях идет речь. А именно о:

  • Волынской
  • Донецкой
  • Житомирской
  • Закарпатской
  • Одесской
  • Сумской.
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Напомним, что на сегодня, 2 февраля, в желтой зоне эпидемической опасности находятся только две области – Кировоградская и Полтавская. Здесь ситуация с заболеваемостью наиболее благополучная.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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