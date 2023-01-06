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Обломками вырвало части живота и ногу на уровне бедра: в Днепре спасли украинского воина

6 января 2023, 11:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирурги
Источник: Depositphotos

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь украинского защитника, полковника, получившего тяжелые ранения живота и травматическую ампутацию правой ноги на уровне бедра.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Вторую неделю кома, сопор. Не приходя в сознание, Алексей перенес четыре операции. Обломками снаряда вырваны части живота, ампутация правой ноги на уровне тазобедренного сустава, — пишет медик.

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По его словам, все самое тяжелое и страшное, что может случиться на войне, можно увидеть в реанимации больницы Мечникова.

— Даже находясь без сознания человек ощущает прикосновение самой родной души, — уверен Рыженко.

И отмечает, что рядом с тяжелым пациентом все это время находится его жена Лариса. Дома родителей ждут четверо детей.

По словам Сергея Рыженко, заведующий реанимацией политравмы Анатолий Галущак и его команда делают все возможное и даже больше для спасения Героя.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
лікарня імені Мечникова Операция українські військові
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