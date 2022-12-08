Обломки вражеского снаряда прошили все тело: в Днепре спасли жизнь 27-летнего защитника

Специалисты Днепровской городской клинической больницы №6 спасли жизнь 27-летнего защитника, тело которого прошили обломки вражеского снаряда. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Департамента здравоохранения Днепровского городского совета.

— Молодой защитник Украины, 27-летний Андрей (имя изменено) с первых дней войны был мобилизован. Во время ожесточенного боя он попал под артобстрел, — пишут работники Департамента.

По их словам, обломки снаряда прошили тело. Были повреждены грудная клетка, внутренние органы, почка и селезенка, переломы ребра, предплечья, кости на ноге и руке. Были диагностированы многочисленные огнестрельные раны, сотрясение мозга и поврежденная артерия на ноге.

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— Парню чудом удалось выжить. Первую помощь ему оказали в госпитале: пришлось удалить селезенку, потому что ранение было критическим. Но ногу удалось спасти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу Днепра Андрей попал в крайне тяжелом состоянии. Сначала врачам пришлось стабилизировать состояние пациента, а уже потом готовить к операции. Их было две.

Сообщается, что опытные хирурги и травматологи удалили обломки, наложили аппарат внешней фиксации на голень. Расправили легкие, чтобы солдат просто мог дышать. Избавились от гематомы и спасли почку.

Далее Андрея ожидала эвакуация для длительного процесса реабилитации. Однако за десять дней в днепровской больнице специалисты совершили чудо. Они справились со сложнейшими ранениями и почти полностью стабилизировали состояние парня, отмечают сотрудники Департамента.

Источник: Департамент здравоохранения Днепровского горсовета