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Обломок чуть не убил: врачи спасли жизнь мальчику из Бахмута и стали его крестными

6 апреля 2023, 18:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

Во львовской больнице окрестили пациента, которому здешние медики спасли жизнь после тяжелого ранения, когда обломок снаряда застрял возле сердца.

За жизнь юноши сражались несколько врачей, а теперь они стали его крестными родителями.

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– Был сильно ранен, мне нельзя было шевелиться, а я через всю Украину ехал, и тут мне сделали операцию, – рассказал Никита Брозгаль из Бахмута.

Рядом с сыном мама Татьяна. Она тоже решила креститься.

— Вот решились покреститься с сыном. Чтобы больше ничего нас не пугало, ни страха не было, чтобы в душе было спокойно, — сказала женщина

Позади парня его крестные – медики, которые находились рядом на протяжении всего его лечения. А когда им было предложено стать крестными, без колебаний согласились.

– Я с радостью согласился, чтобы Никита был моим крестником, – сказал врач, а теперь уже и крестный отец Олег Куксенко.

Никита получил ранение 31 января, когда вышел из дома за водой. Тогда оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. В результате погибли два человека, четверо пострадали. Парень помнит момент прилета в деталях.

— Я открыл глаза, подумал, что это сон какой-то, протер глаза, вдох делаю, не могу, комок стоит и все, рассказал Никита. -Пыль и запах пороха был сильный. Потом почувствовал, будто ноги по колено не было. Я в военное был одет, смотрю берцы на месте, нога на месте.

Никиту скорой доставили в больницу в Днепре, там медики стабилизировали состояние парня. Далее эвакуационным поездом привезли во Львов. Здесь за его жизнь сражалась бригада медиков. Среди них и заведующий хирургическим отделением Александр Калинчук.

Главной задачей врачей было осторожно удалить обломок, не повредив главные сосуды.

– Этот обломок застрял между двумя наиболее мощными и крупными сосудами: аортой и легочным стволом, – рассказал Александр. — Я не знаю, каким чудом этот обломок не повредил эти два сосуда, потому что если бы это произошло, ребенок бы погиб на месте в течение нескольких секунд.

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Вскоре Никиту выпишут из больницы и он с мамой поедет к старшей сестре в Днепр. Там он будет искать колледж, где сможет доучиться на автомеханика. Первый курс он успел окончить в Бахмуте.

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