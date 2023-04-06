Во львовской больнице окрестили пациента, которому здешние медики спасли жизнь после тяжелого ранения, когда обломок снаряда застрял возле сердца.

За жизнь юноши сражались несколько врачей, а теперь они стали его крестными родителями.

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– Был сильно ранен, мне нельзя было шевелиться, а я через всю Украину ехал, и тут мне сделали операцию, – рассказал Никита Брозгаль из Бахмута.

Рядом с сыном мама Татьяна. Она тоже решила креститься.

— Вот решились покреститься с сыном. Чтобы больше ничего нас не пугало, ни страха не было, чтобы в душе было спокойно, — сказала женщина

Позади парня его крестные – медики, которые находились рядом на протяжении всего его лечения. А когда им было предложено стать крестными, без колебаний согласились.

– Я с радостью согласился, чтобы Никита был моим крестником, – сказал врач, а теперь уже и крестный отец Олег Куксенко.

Никита получил ранение 31 января, когда вышел из дома за водой. Тогда оккупанты обстреляли жилой район Бахмута. В результате погибли два человека, четверо пострадали. Парень помнит момент прилета в деталях.

— Я открыл глаза, подумал, что это сон какой-то, протер глаза, вдох делаю, не могу, комок стоит и все, рассказал Никита. -Пыль и запах пороха был сильный. Потом почувствовал, будто ноги по колено не было. Я в военное был одет, смотрю берцы на месте, нога на месте.

Никиту скорой доставили в больницу в Днепре, там медики стабилизировали состояние парня. Далее эвакуационным поездом привезли во Львов. Здесь за его жизнь сражалась бригада медиков. Среди них и заведующий хирургическим отделением Александр Калинчук.

Главной задачей врачей было осторожно удалить обломок, не повредив главные сосуды.

– Этот обломок застрял между двумя наиболее мощными и крупными сосудами: аортой и легочным стволом, – рассказал Александр. — Я не знаю, каким чудом этот обломок не повредил эти два сосуда, потому что если бы это произошло, ребенок бы погиб на месте в течение нескольких секунд.

Вскоре Никиту выпишут из больницы и он с мамой поедет к старшей сестре в Днепр. Там он будет искать колледж, где сможет доучиться на автомеханика. Первый курс он успел окончить в Бахмуте.