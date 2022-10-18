Специалисты больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова с помощью хирургического лечения спасли жизнь 12-летнего Стаса из Харьковской области. Когда в его детскую комнату прилетела крылатая ракета, ребенок спал в постели. Обломок попал мальчику в голову.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Едва живого Стаса из-под завалов доставал папа и спасатели. Это было в июне в селе Грушуваха. Ночью россияне открыли огонь по мирному населению. Одна из ракет попала в жилой дом, — пишут медики.

По их словам, в одной из больниц Харькова ребенку поставили диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма с дефектом лобной кости длиной 8 см, полученная вследствие проникающего ранения.

Мальчику срочно провели операцию на головном мозге. Состояние было очень тяжелое. Неделю Стас был в коме. Когда пришел в себя, стало понятно: ребенок не может ходить и не узнает родных.

Сообщается, что в июле мальчика доставили в больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова. Команда специалистов отделения нейрохирургии во главе с Михаилом Ловгой стабилизировала его состояние и начала готовить к сложной операции на черепе: отверстие в нем нужно закрыть пластиной.

По словам медиков, для Стаса изготовили индивидуальную пластину, которая повторяет костные структуры черепа, защищает мозг от повреждений и эстетично выглядит.

Отмечается, что краниопластику, так называется операция по установке пластины, львовские специалисты выполнили вместе с нейрохирургом из Калифорнии (США) Michael Sheinberg.

Сообщается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Стасу уже сняли последние швы. Благодаря кропотливой работе специалистов по реабилитации ребенок снова учится ходить. Постепенно к нему начинает возвращаться память. Уже совсем скоро Стас возобновит учебу в школе.

Источник: Первое медобъединение Львова