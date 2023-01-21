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Обломок снаряда прилетел в шею: боец хотел вытащить сам, но не смог, потому что металл был горячим

21 января 2023, 14:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ЗСУ Оперативний

Под Кременной в группу медицинской эвакуации 95-й ОДШБр обратился раненый боец. Небольшой осколок снаряда прилетел ему в шею.

ВСУ заняли позиции  оккупантов, закрепились и сразу по ним начал работать вражеский танк. В это время воин находился в блиндаже, обломок пробил насыпь и попал ему в шею.

Солдат говорил, что хотел сам его вытащить, но обломок был горячим, пришлось ждать группу эвакуации. Чтобы не болело, военный выпил таблетку от боли.

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Во время минометного обстрела за секунду Иван увидел, как оторвало ноги. Он все время думал, вернется ли живым домой и постоянно чувствовал присутствие смерти.

Истории этих героев закончились хеппи-эндом.

Источник: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

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