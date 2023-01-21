Под Кременной в группу медицинской эвакуации 95-й ОДШБр обратился раненый боец. Небольшой осколок снаряда прилетел ему в шею.
ВСУ заняли позиции оккупантов, закрепились и сразу по ним начал работать вражеский танк. В это время воин находился в блиндаже, обломок пробил насыпь и попал ему в шею.
Солдат говорил, что хотел сам его вытащить, но обломок был горячим, пришлось ждать группу эвакуации. Чтобы не болело, военный выпил таблетку от боли.
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Во время минометного обстрела за секунду Иван увидел, как оторвало ноги. Он все время думал, вернется ли живым домой и постоянно чувствовал присутствие смерти.
Истории этих героев закончились хеппи-эндом.
Источник: Оперативний ЗСУ
Фото: Оперативний ЗСУ
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