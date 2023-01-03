Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь 20-летнего защитника Донбасса, получившего смертельно опасное ранение в шею.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.
— Ему только исполнилось 20. Приехала мама из Харькова. Она гладит его волосы и рассказывает, каким он был в детстве. У них большая, счастливая семья. Старшая дочь и мама — медики, — пишет Сергей Рыженко.
По его словам, Александра с тяжелым ранением доставили в Мечникова из Донбасса. Диагностированы гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс.
Сергей Рыженко объясняет, что у парня была критическая потеря крови, огромная гематома шеи, которая увеличилась в размерах в два раза, а также смещение трахеи, большой обломок в сонной артерии.
— Все новогодние праздники врачи спасали ему жизнь. Без обследования и операции на ангиографе шансов не оставалось, — пишет руководитель.
По его словам, вмешательства такой сложности успешно выполняются в эндоваскулярном центре больницы Мечникова.
Сергей Рыженко рассказывает, что рядом с Александром всегда медсестра Екатерина Юрченко. Она для него самый близкий человек пока нет мамы, которая разрывается между Днепром и Харьковом.
Трубки в горле не дают возможность Александру разговаривать с медиками, которые верят — скоро парень будет долго-долго рассказывать о себе, о своих побратимах и о том, как будет жить после войны.
Источник: Сергей Рыженко