Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова фактически спасли мужчину, который ехал на своей машине из Херсона и получил тяжелейшие ранения осколком вражеского снаряда, ему отрезало руку.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Михаил — обычный украинский рабочий человек. Коренастый, больше двух метров роста, со сбитыми столярными руками. Двигался на автомобиле возле Херсона, после разрыва снаряда обломком смертельно покалечило, — написал Сергей Рыженко.

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По его словам, самый большой осколок отрезал руку и покалечил ногу. Изуродованное бесчувственное тело доставили в больницу Мечникова.

Здесь хирург послереанимационной помощи Валерий Томилин провел сверхсложные операции, которые позволят Михаилу вернуться к нормальной жизни и даже водить машину.

Сообщается также, что один из молодых хирургов, который помогал во время операции, узнал в Михаиле своего односельчанина и стал для него почти родным человеком.

В настоящее время пострадавший — на этапе выздоровления. Самое страшное для него уже позади, отмечает Сергей Рыженко.

Источник: Сергей Рыженко