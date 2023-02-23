Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова спасли 16-летнего Никиту из Бахмута, у которого осколок вражеского снаряда застрял всего в нескольких миллиметрах от сердца.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Это случилось 31 января. Никита вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. Осколок размером 3 см застрял в грудной полости парня всего в нескольких миллиметрах от аорты, — пишут медики.

По их словам, в тот день два человека погибли, четверо были ранены, среди них — Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого.

Бригада скорой срочно доставила ребенка в Днепр. Местным медикам удалось стабилизировать состояние парня. Далее эвакуационным поездом его переправили во Львов.

По словам медиков, чтобы спасти парню жизнь, специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили обломок из грудной полости, а позже — мелкие обломки из мягких тканей бедра и плеча.

Сейчас жизни Никиты ничего не угрожает. Однако впереди у парня длительный процесс восстановления. Для этого с ним ежедневно по несколько часов работают специалисты по реабилитации.

Источник: Первое медобъединение Львова