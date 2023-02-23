Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

Осколок застрял в паре миллиметров от сердца: во Львове спасли 16-летнего подростка из Бахмута

23 февраля 2023, 09:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
уламок біля серця

Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова спасли 16-летнего Никиту из Бахмута, у которого осколок вражеского снаряда застрял всего в нескольких миллиметрах от сердца.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

— Это случилось 31 января. Никита вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. Осколок размером 3 см застрял в грудной полости парня всего в нескольких миллиметрах от аорты, — пишут медики.

По их словам, в тот день два человека погибли, четверо были ранены, среди них — Никита. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждением левого легкого.

Бригада скорой срочно доставила ребенка в Днепр. Местным медикам удалось стабилизировать состояние парня. Далее эвакуационным поездом его переправили во Львов.

Читайте также:
Осколок застрял в паре миллиметров от сердца: во Львове спасли 16-летнего подростка из БахмутаЕго цель — пробежать марафон: во Львове готовят к протезированию воина, потерявшего обе ноги

По словам медиков, чтобы спасти парню жизнь, специалисты выполнили две операции. Сначала малоинвазивно удалили обломок из грудной полости, а позже — мелкие обломки из мягких тканей бедра и плеча.

Сейчас жизни Никиты ничего не угрожает. Однако впереди у парня длительный процесс восстановления. Для этого с ним ежедневно по несколько часов работают специалисты по реабилитации.

Источник: Первое  медобъединение Львова

Теги
Війна в Україні Львов Медики Операция подростки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь